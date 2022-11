¿Cómo te afecta la prohibición de las bombillas halógenas?

A partir del 1 de septiembre, la normativa europea prohíbe fabricar y vender este producto, con el objetivo de favorecer el uso de tecnologías LED más eficientes y sostenibles. No obstante, los proveedores podrán venderlas hasta agotar sus stocks.

¿Qué ventajas tiene el LED?

El tipo de material que utilizan las LED es diferente, ya que tienen un gas halógeno en su interior, principalmente yodo o bromo, que permite que el desgaste del filamento sea mucho menor. Además su tiempo de vida es mayor que el de las incandescentes.

¿Compensa aunque sean más caras?

Las nuevas lámparas tienen un coste más elevado y su proceso de reciclaje también conlleva un gasto que no se recupera en su totalidad. Aunque el contenido que tiene de bromo o yodo no es lo suficientemente significativo como para contaminar en caso de una gestión inadecuada, no se descarta que pudiera tener un impacto sobre el ozono.

¿Ahorrarás dinero con el cambio?

La OCU señala que las bombillas LED dan la misma cantidad de electricidad, pero consumiendo una décima parte de la energía, por lo que son hasta 10 veces más eficientes que la antigua bombilla incandescente. Además, esperan que, con el aumento de la oferta de las bombillas led, el precio baje.

¿Qué supone en la lucha contra el cambio climático?

En una vivienda, la iluminación es un factor "pequeño" de consumo porque hay otros aparatos "más contaminantes" como grandes electrodomésticos o varios televisores. "Si coges la factura total de una casa, contamina más la lavadora o la calefacción que una bombilla", afirma. Por ello, el responsable de Energía ha apuntado que una medida alternativa pasa por contar con propias fuentes renovables en cada hogar, como paneles solares "para reducir el impacto energético y el cambio climático".