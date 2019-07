Wimbledon siempre da pie a la sorpresa y, de nuevo, lo ha vuelto a hacer. Simona Halep ha conseguido por primera vez alzarse con el primer puesto sobre la hierba de Wimbledon 2019, significando este el segundo 'grande su carrera'.

Con un contundente doble 6-2, Halep venció a la estadounidense Serena Williams en menos de una hora de partido (56 minutos). Por segundo año consecutivo, Serena pierde así, la final de Wimbledon que le impide alcanzar los 24 títulos de Grand Slam de la australiana Court.

Dos, son los momentos clave del partido. Por un lado, la rotura en los dos primeros servicios de Serena Williams, dejando un primer set sentenciando desde el primer momento. Y, por otro lado, un segundo instante en el 3-2 del segundo set, cuando una Serena en auge, vuelve a perder el servicio, con continuos errores provocados por su incansable contrincante.

Ganadora de Roland Garros en 2018 y exnúmero uno del mundo, nunca se había hecho con el trofeo de Wimbledon. Simona Halep este lunes subirá del séptimo puesto de la lista WTA al cuarto, sin haber ganado ningún otro título a lo largo del año y siendo la primera rumana en hacerlo en la pista del torneo de Londres.

Halep se convierte así, en la duodécima ganadora de Wimbledon que se hace con el título en su primera final: "He trabajado mucho mucho para este momento. No voy a olvidar nunca este día, era el sueño de mi madre cuando era pequeña. Ella me dijo cuando yo tenía 10 años, que si quería hacer algo en el mundo del tenis, tenía que jugar la final de Wimbledon ", declaraba.

Por su parte, la menor de las Williams, se rendía en halagos hacia su contrincante: "Me ha dejado maravillada. La felicito de corazón por el trabajo bien hecho. Ha jugado como una loca. Cuando alguien lo hace tan bien, tienes que quitarte el sobrero y decir: 'bien hecho" argumentó.

"Creo que cualquier derrota no es fácil. Y como dije en la pista cuando alguien juega de esa forma arrolladora, no hay mucho que hacer" dijo Serena. Tenéis que comprender que fue su día hoy. Ojalá pueda jugar así más a menudo, más consistentemente", añadió. "Ojalá yo pueda subir mi nivel de juego también. No puedo decir que haya tenido demasiada tensión o que estaba súper tensa. Solo puedo decir que mi rival ha jugado increíble", comentó la estadounidense tras encajar la segunda derrota consecutiva en la final de Wimbledon.