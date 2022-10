El renacer de Susannah Scaroni tras ser atropellada mientras entrenaba

La historia de superación de Susannah Scaroni es increíble. A esta corredora paralímpica la atropellaron cuando estaba entrenando. Varias veces campeonas del mundo, Scaroni trabajó muy duro para superar las secuelas de ese accidente y volver a correr maratones. En las ultimas tres semanas ha participado en tres, y en el último, en Chicago, ha conseguido la medalla de oro.

Esta historia empieza hace un año con una resonancia magnética y una vértebra rota, y acaba el pasado domingo en la línea de meta del maratón de Chicago. A Susannah Scaroni, que perdió la movilidad a los cinco años tras un accidente de coche, le volvió a suceder algo muy malo: pocos días después de proclamarse campeona paralímpica de 5.000 metros en Tokio 2021, un vehículo se la llevó por delante mientras entrenaba.

La atleta de handbike pasó cuatro meses con un corsé ortopédico: "Realmente me dio una nueva perspectiva: no solo decir 'no abandones, tira adelante y da lo mejor', es apreciar que estás viva. Ahora lo pienso constantemente".

3 maratones, 3 semanas, 3 medallas

Y tras una rehabilitación durísima, volvió a la carretera a lo grande con tres maratones en tres semanas... y tres medallas: ha acabado segunda en Berlín, tercera en Londres y primera en Chicago. "Todo para mí es una celebración y una oportunidad y eso lo he trasladado a mi carrera", explica. Su próximo objetivo es el maratón de Nueva York, en noviembre.