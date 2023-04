Fernando Alonso desvela la frase de Ron Dennis que le llevó a dejar McLaren en 2007

Si hubo una temporada complicada en la Fórmula 1 para Fernando Alonso esa fue sin duda la de 2007 en McLaren. El asturiano desembarcaba en el equipo británico tras ganar dos mundiales con Renault y se encontró con un Lewis Hamilton con ganas de batalla. Con el paso de aquella temporada, la situación se volvió insostenible y el título acabó en manos de Raikkonen. Fue una batalla total entre dos pilotos jóvenes y con un enorme talento.

Con el paso de los años tanto Lewis como Fernando han madurado y el asturiano incluso ha reconocido en una entrevista a Daily Mail que no le importaría acabar su carrera en el mismo equipo que el piloto británico.

"Estaría genial que Lewis y yo acabemos nuestras carreras juntos, es algo que me encantaría. Tuvimos un año complicado como compañeros de equipo, pero respetamos lo que conseguía el otro en el circuito y lo seguiremos haciendo", admite Alonso al medio británico.

"La situación esa temporada no fue bien gestionada por nuestros jefes"

Fernando reconoce que en aquella temporada en McLaren faltó que desde la dirección se pusiera orden.

"Tuvimos una temporada difícil. Cada uno de nosotros considera al otro un piloto de talento y uno de los competidores más duros que hemos conocido. La situación esa temporada no fue bien gestionada por nuestros jefes. Éramos jóvenes. Éramos inmaduros. Éramos muchas de las cosas que no somos ahora, y necesitábamos una ayuda de la dirección que no recibimos", admite el asturiano.

"No podía continuar con McLaren"

Fernando Alonso también explica el punto en el que entendió que ya no podía seguir en McLaren.

"No podía continuar con McLaren. Era un equipo con los ojos totalmente puestos en un lado del garaje. Como dijo Ron tras la penúltima carrera en China: 'Nuestra carrera no es con Massa, es con Fernando'. Cuando tu equipo dice eso, no puedes continuar", detalla Fernando Alonso sobre aquella convulsa temporada.