Van Gaal: "No hay una fórmula mágica para cambiar la suerte del United"

El entrenador del Manchester United, el holandés Louis Van Gaal, arranca el 2016 con el enfrentamiento ante el Swansea, con el que ha perdido en tres ocasiones, y la intención de dar un giro a la situación del equipo.

El preparador, en entredicho después de varias semanas, distanciado de los primeros puestos de la Premier y fuera, prematuramente, de la Champions League, matizó, sin embargo, que "no hay magia" para cambiar la suerte del club. El Manchester United no ha ganado en los últimos ocho partidos que ha jugado.

"No hay magia. Analizamos permanentemente lo que ha sucedido y lo que se puede mejorar tanto en cuanto al equipo como individualmente", apuntó. Puso el ejemplo Van Gaal del Swansea, al que recibirá el sábado en Old Trafford en el primer encuentro de la segunda vuelta. "He perdido tres veces contra el Swansea. Hay que ver por qué. Esto es siempre así. Es lo mismo", indicó.

El compromiso, la clave

"Podemos hacer cualquier planteamiento y convencer a los jugadores. Después entrenarlo todo. Pero también hay que estar comprometido para poder hacerlo", explicó el entrenador. Van Gaal rechazó que la mejoría ofrecida en el último encuentro del año, contra el Chelsea (0-0) haya aliviado de presión al cuerpo técnico.

"No. La presión se la pone uno mismo. Lo más importante son los jugadores, por supuesto. Ellos tienen que dar todo. Ese es el aspecto más difícil. Esa es la función de los jugadores". El Manchester United, que llegó a ser líder de la Premier, está ahora a nueve puntos del Arsenal y el Leicester, dominadores de la tabla. Aún así, Van Gaal elogió a los aficionados del Manchester United.

Los fans del United "son los mejores"

"Son los mejores", apuntó. "Este no es ni el primer club ni el último en el que paso por una mala época. En todos los clubes he pasado momentos malos. Y tengo que decir que los mejores seguidores son los del Manchester United", subrayó el holandés.

"En unos momentos tan difíciles animan a los jugadores permanentemente y eso es fantástico. Pero tenemos que ganar porque queremos estar en la cima de la Liga y no por la mitad", puntualizó Van Gaal, que calificó el 2015 como "un buen año".

"Hemos cumplido el deseo y nuestro objetivo en la primera temporada. Hemos logrado dar equilibrio al equipo. Es verdad que estamos fuera de la Liga de Campeones y eso fue un gran golpe. Pero las cosas no se evalúan de diciembre", advirtió.