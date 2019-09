Jordi Cardoner, vicepresidente primero del Barcelona, ha repasado la actualidad del club tras la ofrenda florar a Rafael Casanova con motivo de la Diada.

"Es el centenario de la presencia de nuestra entidad. En 1919, nos sumamos a la fiesta de país. El club se significó. La institución tiene que estar presente en actos así, de país, se conmemoran situaciones históricas y forman parte de nuestro tejido. No sé porqué no viene Leo Messi. Vienen Piqué y otros. Posiblemente vendrá otro año. Es un día para todos, tenemos socios por todo el mundo y no querría obligar a nadie, pero es una jornada para todos, independientemente de las ideas personales", indicó Cardoner.

El vicepresidente primero del Barcelona también habló sobre Neymar y aseguró que "estaba feliz" en el equipo culé.

"Estaba feliz aquí. La mayoría, sino todos los jugadores, son felices aquí. El capítulo lo dejamos y esperamos a que pasen cosas, pero estamos compitiendo, LaLiga ya ha arrancado, y es un capítulo que no toca", indicó Cardoner.

Por último, fue preguntado por la situación contractual de Leo Messi, que podría decidir su futuro libremente a partir del próximo año.

"Estamos tranquilos. Leo hará lo que crea más oportuno, pero el contrato de Leo es muy especial por ser quien es. Es una concesión que se le hace a él y a otros jugadores que la merecen. Puede entrar y salir del club cuando crea oportuno. Me encantaría que se quedara tanto tiempo como se lo permita poder jugar en nuestro equipo", aseguró Cardoner.