El Barcelona se atasca en Valencia y suma su cuarto partido consecutivo sin ganar en Liga

Valencia y Barcelona empataron en Mestalla en un encuentro marcado por los destellos del equipo local y la continuidad y el dominio del visitante, en el que a pesar de la exagerada posesión de balón del cuadro catalán, los locales tuvieron más ocasiones de cara a puerta.

El Barcelona no permitió que su rival tuviera la pelota y el Valencia prefería jugar a la contra, pero el dominio territorial forastero tropezó una y otra vez al borde del área local de un Valencia que, a su vez, no supo aprovechar sus opciones con espacios.

A los 76 segundos de juego, un córner sacado por Parejo fue rematado a gol por Garay tras tocar el balón en Piqué. Tras esa acción, el Barcelona se adueñó del balón para completar un rondo que llegó hasta el descanso. Ese ritmo de partido, no obstante, se interrumpió con varias acciones puntuales.

La primera de ellas fue la lesión de Guedes a los 11 minutos. El Valencia lo acusó. Sin embargo, antes del cuarto de hora, en dos contras, el equipo de Marcelino García Toral dispuso de dos opciones para ampliar la ventaja. Al Valencia le constaba mucho recuperar el balón, pero cuando lo hacía, creaba peligro.

Así fue hasta el cuarto de hora, pues a partir de entonces el Barcelona ya no le dio opción, aunque sus ataques largos y elaborados no iban a acompañados de disparos a punta. Así fue hasta que tras el primer lanzamiento, en el segundo, Messi puso el balón desde fuera del área lejos del alcance de Neto y estableció la igualada mediado el primer periodo.

Tras el gol, el encuentro no varió, con un Barcelona fiel a su estilo más clásico, sin apenas arriesgar en el pase y capaz de obligar a su rival a permanecer agazapado ante el balón para impedir que le colara balones letales entre líneas.

Pese a ello, en el tramo final del primer periodo, en un contragolpe, Gayá tuvo la oportunidad de adelantar de nuevo al Valencia en el marcador, pero su disparo cruzado salió fuera. Al descanso se llegó con un dominio absoluto del Barcelona, aunque las ocasiones más claras de gol las puso el Valencia en sus contadas aproximaciones.

En nada cambió la dinámica del encuentro tras el descanso, con el balón para el equipo de Ernesto Valverde ante un Valencia empeñado en robarlo para crear peligro a la contra, aunque rara vez lo conseguía y cuando lo hacía, lo perdía con excesiva facilidad.

Los dos estilos que se mostraban sobre el césped de Mestalla propiciaban un encuentro intenso, en el que el Valencia trataba de aprovechar los resquicios que dejaba el Barcelona, mientras que el equipo catalán fiaba su suerte a tener el balón y esperar encontrar la opción para llevarse el partido.

Mediado el segundo tiempo, el Valencia se soltó un poco, ya no estuvo tan amordazado por su rival y durante unos minutos consiguió tener el balón que no había tenido hasta el descanso. El Barça recuperó pronto el balón y Gayà desbarató una entrada de Coutinho en la opción más clara del segundo tiempo para un Barcelona dominador, pero que no creaba ocasiones.

Así se llegó a final, con un dominio tan intenso como improductivo del Barcelona ante un Valencia, que se quedó sin recursos para salir al contragolpe.