El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha admitido haber sido "víctima de una presunta extorsión" dentro de la trama que investiga entre otros a Toño García, jugador del Levante UD, en la Operación 'Lubido-Hezurra' llevada a cabo por la Guardia Civil.

"En primer lugar, señalar que la presente comparecencia pública se efectúa para preservar el honor de mi familia y para evitar confusiones y malinterpretaciones", comenzó Abelardo una rueda de prensa para aclarar dudas al respecto de lo publicado este mismo miércoles por el periódico 'Levante-EMV'.

Agradecimiento al Alavés

"En segundo lugar, reconocer que he sido víctima de una presunta extorsión; por lo cual, procedí a acusar la oportuna denuncia ante la Guardia Civil y posteriormente he prestado declaración al juzgado de instrucción de Teruel, en concepto de perjudicado", añadió el técnico de los 'babazorros'.

Abelardo también recordó que "las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario", por lo que ha querido mostrar su "absoluta extrañeza y disconformidad" ante las informaciones publicadas. "En todo momento me he mostrado dispuesto a colaborar tanto con la Guardia Civil como con la Justicia, de cara al esclarecimiento de la situación en la que me he visto implicado", dijo.

"En tercer lugar, lamentar enormemente esta situación, en ningún modo deseada y que afecta a mi ámbito estrictamente personal y al de mi familia, por lo que solicito igualmente el máximo respeto", agregó. "Por último, quiero agradecer al Alavés su apoyo y respaldo ante esta situación, en la cual lamento haberme implicado por causas ajenas a mi persona", concluyó.