'Valle de sombras', 'Perfect days' o 'Beekeper. El protector', entre los estrenos de cine destacados de este viernes 12 de enero

Estoy seguro que entre vuestros buenos propósitos para 2024 está ver más cine. Algunos os decantaréis por películas de autor, otros por un cine más escapista y exótico. Otros, confesad, lo que os gustará será apagar el cerebro durante unos minutos y no pensar durante un rato. Para todos hay oferta esta semana, así que no tenéis excusa para no cumplir ese propósito cinematográfico tan bueno y recomendable. 'Perfect days', 'Valle de sombras', 'El rapto' o 'Beekeper. El protector' son algunos de los estrenos de este viernes 12 de enero.

Valle de sombras

Aventuras, unos escenarios exóticos y de gran belleza y un viaje de aprendizarje y redención. Llega a los cines 'Valle de sombras'. Salvador Calvo, responsable de 'Los últimos de Filipinas' o 'Adú', dirige a Miguel Herrán, Susana Abaitua y Alesandra Masangkay en esta historia de un español atrapado en el Himalaya -ojo a la Fotografía y a las espectaculares localizaciones- tras una dura tragedia.

Perfect days

Atención a las credenciales de Perfect Days: está dirigida por Win Wenders, director de películas de culto de los 80 como 'Paris, Texas' o 'El cielo sobre Berlín', Kôji Yakusho su protagonista ganó el premio de Mejor Actor en Cannes y representa a Japón en los Oscars. Este bonito retrato del día a día de un limpiador de aseos es un canto a las pequeñas cosas que nos hacen humanos.

Chicas malas

Nueva adaptación y recorrido por los tópicos del cine juvenil de Institutos es 'Chicas Malas'. Fue uno de los fenómenos cinematográficos de hace dos décadas, que dio a la comedia de instituto un toque ácido poco explorado hasta entonces. Tina Fey, guionista y productora, recupera ahora la historia de 'Chicas malas' con un nuevo reparto. Fey, quien daba vida a la novata profesora Norbury, aquí es ya la directora del instituto.

El rapto

El veterano realizador italiano Marco Bellochio, de 84 años, narra en 'El rapto' la historia real de un niño judío secuestrado por soldados vaticanos durante el pontificado de Pío IX, en 1858 y la lucha de su familia por recuperarlo. Cineasta experto en disparar contra todas las instituciones -la Iglesia en 'En el nombre del padre' (1971), los políticos en 'Buenos días, noche' (2003) o el ejército en 'Marcha triunfal' (1976)-, con 'El rapto' debutó en Cannes y se llevó el premio al mejor guion en la Seminci de Valladolid.

La memoria infinita

Tras su nominación al Óscar al mejor documental en 2020 por 'El agente topo', la chilena Maite Alberdi ha conseguido entrar en la primera selección de 15 títulos que competirán este año por esa estatuilla con su nueva película, 'La memoria infinita'. Se trata de una historia de amor que es a la vez el retrato de un país marcado por la dictadura y documenta la relación, a lo largo de más de dos décadas, entre el periodista Augusto Góngora y la actriz y exministra de Cultura chilena Paulina Urrutia y cómo conviven con el alzheimer de Góngora.

Honeymoon

Javier Gutiérrez y Nathalie Poza son una pareja rota en 'Honeymoon', segundo largometraje del cineasta gallego Enrique Otero, que retrata una historia de amor a la inversa, desde el fracaso a la reconciliación. Una circunstancia inesperada les lleva a emprender un viaje geográfico y emocional con el fin de conseguir dinero para remediar una situación que les ha cambiado la vida.

Beekeper. El protector

Y por último, para los amantes del cine de mamporros y tipos duro llega 'Beekeeper, el Protector'. Jason Statham es un agente retirado al que una conspiración de alto nivel le toca mucho las narices. Josh Hutcherson ('Los juegos del hambre') y Jeremy Irons completan el reparto.