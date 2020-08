Un pequeño asteroide podría chocar con La Tierra poco antes de las elecciones en Estados Unidos

El próximo 3 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ese mismo día el asteroide 2018 VP1 pasará cerca de la Tierra.

¿Podría causar daños y arruinar las elecciones estadounidenses? La verdad es que no. Sus probabilidades de chocar con la Tierra son de aproximadamente una en 240.

Además en caso de hacerlo no provocaría grandes daños. "Los acercamientos cercanos de objetos pequeños de este tamaño no son raros, e incluso si algo de este tamaño impactara, el objeto probablemente no sobreviviría a la atmósfera de la Tierra", Donald Yeomans, investigador principal del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

El asteroide tiene solo 2,4 m de diámetro. La ESA ha explicado en su cuenta de Twitter que es el segundo asteroide con más probabilidades de golpear la Tierra.

Los asteroides son los restos del nacimiento de los planetas del Sistema Solar y muchos son fragmentos de minúsculos protoplanetas que nunca llegaron a la madurez, por lo que su estudio es vital para entender el origen de la Tierra.

El pasado mes de junio la Agencia Espacial Europea (ESA) informó de que un asteroide potencialmente peligroso viajaba en una órbita similar a la Tierra. El asteroide 2000 SG344.

El asteroide 2000 SG344 mide cuarenta metros de diámetro y se encuentra en el top 7 de los asteroides con potencial riesgo. En concreto, la Agencia Espacial Europen informa de la probabilidad de colisión con la Tierra, en concreto tiene una probabilidad de una entre 1.183 de impactar con la Tierra. viaja en una órbita muy similar.