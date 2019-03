Titulares del día 09-11-2014

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha defendido el proceso participativo del 9-N y ha pedido a Mariano Rajoy que "escuche el clamor de Cataluña: poder decidir de manera legal y pactada cuál es el futuro de nuestro país". Además sobre la denuncia de UPyD ha asegurado que "no me preocupa en absoluto.Ladran, luego cabalgamos. No me amedrentaré".

Publicidad