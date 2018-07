Rajoy: "El único riesgo es que vuelvan las políticas socialistas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha contrapuesto este lunes las políticas que defiende el PSOE con las que practican o apoyan otros socialistas en Europa y ha señalado que "los únicos que no se enteran" y "quieren volver atrás" son los militantes del PSOE y, "sobre todo, sus dirigentes".



Rajoy ha clausurado un mitin en Sevilla en el que ha citado las medidas tomadas por socialistas de otros países de la UE, así como las valoraciones dirigentes de la izquierda europea han hecho a favor de las políticas que el PP ha puesto en marcha en España.



Así, ha recordado que el primer ministro francés, Manuel Vals, ha hecho un recorte de 50.000 millones de euros, "y es socialista"; el primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha alabado la reforma laboral española, "y es socialista", y el candidato socialista a la Presidencia de la Comisión, Martin Shulz, también ha valorado las reformas estructurales españolas.



Por eso, ha añadido, "los únicos que no se enteran de lo que ha pasado en España porque quieren volver atrás son los militantes del PSOE y, sobre todo, sus dirigentes".



De nuevo ha centrado Rajoy su intervención en reproches a los socialistas, y ha lamentado que haya quien tiene a veces "la tentación de olvidar lo que ocurrió".



"Algunos parece que lo quieren es olvidar, o que no va con ellos, y que resolvamos en media hora los problemas que crearon en su etapa de gobierno", ha apostillado. Y también ha señalado que "tiene gracia" que los socialistas nieguen la recuperación, para preguntarse después "quién habla ahora de la prima de riesgo".



La prima, ha añadido, ya no es un problema, y ahora "el único riesgo" que hay es el de "que vuelvan las políticas socialistas. Eso sí que es un riesgo, y un riesgo de verdad".



Mariano Rajoy ha seguido en su discurso recurriendo a la herencia del PSOE: "les dejamos lo que les dejamos y mirad lo que nos endosaron a finales de 2011, pero aquí estamos para arreglarlo, con mucho gusto", ha espetado.



En este sentido, ha asegurado que cuando llegó al Gobierno la situación era "muy complicada" pero se ha iniciado el camino de la recuperación ya, y se han tomado decisiones que suponen "cimientos sólidos" para España, además de augurar que el crecimiento y la creación de empleo seguirán aumentando.



"Esto es lo que nos jugamos" en las elecciones del 25 de mayo, ha dicho el presidente del Gobierno, que ha pedido un último esfuerzo en esta recta final de campaña para todos sus militantes, a los que ha instado a trabajar para convencer a sus vecinos que voten al PP utilizando, ha subrayado, "un mensaje de optimismo".



"Con voluntad y determinación, estaremos muy pronto donde nos corresponde, en el centro de Europa", ha dicho Rajoy, quien un día más ha puesto en valor la figura de su cabeza de lista para estos comicios, Miguel Arias Cañete.



Cañete, ha dicho, "conoce Europa", sus "entresijos", sabe "con quién hay que hablar" y tiene experiencia y conocimiento y ha traído para España 47.000 millones del presupuesto europeo. Y el conjunto de la lista, ha añadido, es una candidatura "capaz y ganadora", que sabe lo que es España y Europa y que "defiende los intereses de todos".



"Si en algo están de acuerdo todos los españoles es que no se puede volver al pasado", ha insistido en su intervención el jefe del Ejecutivo, quien ha subrayado que lo que está en juego es volver a las políticas socialistas o, por el contrario, conseguir " más crecimiento y empleo".