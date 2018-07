Rajoy: "A Europa no se va a improvisar"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que él piensa "aguantar", pese a lo que le digan, y seguirá haciendo "lo posible y lo imposible" para sacar a España del "hoyo" en el que le metieron los "irresponsables" de los socialistas. Rajoy ha cerrado en Málaga su penúltimo mitin de esta campaña electoral en el que ha vuelto a pedir el voto para el PP porque no se pueden repetir en Europa, ha señalado, las políticas de los socialistas que llevaron al país "al borde del rescate y de la quiebra".

Y ha recurrido a las pensiones para insistir en que no se puede votar a los socialistas. Así, tras señalar que su Gobierno ha aprobado una ley que garantiza la revalorización de las pensiones, ha apuntado: "no podemos permitirnos que triunfen las ideas -de los socialistas-, que las congelaron y las pusieron en peligro".

Mariano Rajoy ha reiterado que el PSOE tiene que seguir una "larga temporada" en la oposición, debe intentar "renovar sus ideas" y empezar a hablar "de lo importante". También ha pedido el apoyo al PP para que España siga siendo, ha dicho, "una nación unida, moderada y seria". El voto al PP, ha continuado, es "el voto de la moderación, de la sensatez, de los dirigentes cuyo esfuerzo y trabajo marcó el camino de Europa" en las últimas décadas.

El jefe del Ejecutivo ha seguido reprochando al PSOE la campaña electoral que está haciendo. Resulta, ha apuntado, que sus adversarios socialistas "no hablan de Europa, ni de economía ni de empleo, debe ser que no les interesa". "Y además no quieren que los demás demos buenas noticias. Pues yo voy a hablar de Europa, de economía, de crecimiento y empleo, y voy a dar buenas noticias, porque es lo que quieren todos los españoles", ha subrayado.