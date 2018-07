Problemas técnicos impiden que los premios menores empiecen a cobrarse

Los puntos de venta de la lotería de Navidad de toda España no han podido hacer frente esta tarde a los pagos de pequeños premios por "motivos técnicos", según han confirmado fuentes de Loterías y Apuestas del Estado. Era la gran novedad del sorteo de este año, celebrado esta misma mañana: muchos de los premios se iban a poder cobrar desde las seis de la tarde de este 22 de diciembre, dado que los puntos de venta ya están habilitados para el cobro de los billetes agraciados con hasta 2.500 euros, mientras que para el resto hay que acudir a entidades financieras.

"Por motivos técnicos se retrasa los pagos del Sorteo de Navidad. Les avisaremos cuando estén disponibles. Disculpen las molestias", rezaba un mensaje en la administración 'La Premiosa', en la madrileña estación de Chamartín. Esther, empleada de esta administración, ha explicado que aunque se podía abonar esta misma tarde premios de hasta 2.500 euros no han pagado "nada" debido a "un error informático", que es "generalizado". "Ha venido poca gente, y cuando se lo explicas lo entienden", ha añadido.

Jorge, un joven de Las Palmas de Gran Canaria que se había acercado esta tarde a la administración de la estación de Chamartín para cobrar un décimo con la terminación del Gordo, se lo ha tomado con filosofía. "Da igual, ya vendré otro día", ha señalado.

No todos lo han encajado de la misma manera. En la administración La Verdad, en el municipio de Torrejón de Ardoz (Madrid), en la glorieta del Progreso, decenas de personas guardaban fila esta tarde para cobrar sus décimos premiados. Las quejas eran generalizadas en la cola y muchos expresaban su enfado por la "contrariedad". "No sé para que anuncian cosas que luego no son", lamentaba un torrejonero al que le había sonreído la suerte. Según ha avanzado Apuestas y Loterías del Estado, este martes ya se podrán los premios con normalidad tras subsanarse los "problemas técnicos".