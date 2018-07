Los niños de San Ildefonso ultiman sus voces para el gran sorteo de Navidad

Después de 60 años Fernando vuelve a cantar. Él también fue niño de San Ildefonso, participó en el sorteo de Navidad de 1954 y cantó el Gordo, fue el número 53.584. Entonces eran 15 millones de pesetas. Ahora, regresa al famoso colegio para dar alguna recomendación a los chicos que participarán en el sorteo del lunes y para ofrecerse como reserva. "Yo iré al Teatro Real por si alguno se pone afónico canto yo", explica.

Esa precisamente, el quedarse afónico, es la peor pesadilla de estos chavales. Todos comparten un mismo sueño: cantar el esperado Gordo.

Son once niñas y once niños. Todos se han pasado los últimos dos meses ensayando intensamente. Los números más complicados de entonar son "los números cortos. Con ellos se suelen trabar un poco. Se cuidan mucho la voz: no toman cosas frías y tampoco muy caliente", cuenta el profesor Pedro Vázquez.

El 75% de los españoles reconoce participar en este sorteo de Navidad. Es la cita más multitudinaria de la suerte, y los niños de San Ildefonso unos de sus protagonistas principales.