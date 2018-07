El Primavera Sound presenta un cartel de estrellas internacionales liderado por Blur

Nick Cave & The Bad Seeds, The Postal Service, Jesus & Mary Chain, Phoenix, Fiona Apple, Tame Impala, Los Planetas y Antònia Font son algunas de las bandas que actuarán en el Festival Primavera Sound, que tendrá lugar en Barcelona entre el 22 y 26 de mayo, tal y como ha anunciado la organización en una gala en la que se han desgranado los nombres.

Los organizadores del festival han desvelado el cartel de la próxima edición del Primavera Sound. El cabeza de cartel será el grupo británico Blur, cuya presencia ya anunció Primavera Sound el pasado mes de octubre y que también actuará en el Festival de Oporto.

Entre las bandas anunciadas hoy también cabe destacar My Bloody Valentine, Wu-Tang Clan, Animal Collective, Grizzly Bear, The Knife, Band of Horses y James Blake. Se trata de un cartel internacional en el que se han primado apuestas internacionales.

Entre el resto de invitados destaca la presencia de Rodríguez, un cantautor hasta hace poco totalmente desconocido para el mundo y que se ha convertido en icono después de la película documental Searching for Sugar Man, que le ha rescatado para el gran público y le ha abierto las puertas de algunos de los festivales veraniegos más importantes.

Las actuaciones se repartirán en ocho escenarios y, además de la música, como ya es habitual, habrá lugar para la feria discográfica, la feria de posters o Minimúsica, el espacio infantil en el que los grupos adaptan su repertorio a los gustos de los más pequeños.