Una mujer se casa con cinco hermanos en la India

Una joven india tiene cinco maridos, algo que en la cultura hindú no resultaría extraño si no fuera por la particularidad de que todos ellos son hermanos. Rajo Verma, de 21 años, vive en una habitación con los hermanos y duermen sobre mantas en el suelo. Fruto de su matrimonio, tiene un hijo de 18 meses, aunque como cada noche duerme con un hermano diferente, no sabe cuál de sus cinco maridos es el padre del pequeño.

Según recoge Daily Mail, esto es una tradición en el pequeño pueblo donde viven en el norte de la India, en el que las mujeres se casan también con los hermanos de su primer marido. Verma asegura que al principio se sintió "un poco incómoda", aunque ahora no tiene predilección por ninguno de sus maridos, ya que a todos los quiere por igual.

Rajo y Guddu, su primer marido, se casaron a través de un matrimonio concertado hindú hace cuatro años. Desde entonces, se ha casado con Baiju, de 32 años, con Sant Ram, de 28, y con Gopal y Dinesh, de 26 y 19 años respectivamente. Este último se casó con ella en cuanto cumplió los 18 años. "Todos tenemos sexo con ella, pero yo no soy celoso", afirma su primer marido Guddu. "Somos una gran familia feliz", añade.

Dice Rajo que sabía que tenía que aceptar a todos sus maridos, ya que su madre también se casó con otros tres hermanos. Ella se muestra feliz y asegura que le dan "mucha más atención y amor que a la mayoría de las esposas".

La antigua tradición hindú de la poliandria está ampliamente extendida en la India, pero hoy en día sólo la practica una minoría. En la llamada poliandria fraternal, la mujer se casa también con los hermanos de su primer marido. Este tipo de matrimonios se cree que, además, es una forma de mantener las tierras de cultivo en la familia.