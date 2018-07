Dennis, el gato ladrón más descarado

Es una mascota traviesa y ahora se ha hecho famoso en todo su barrio. Le conocen como 'Dennis the Menace' (la amenaza Dennis) o 'el gato ladrón' después de haber robado más de un centenar de prendas de vestir de casas cercanas y jardines próximos a su residencia. Se propietaria Lesley Newman, de 49 años, se siente avergonzada y guarda todos los obsequios que Dennis le lleva a casa por si sus propietarios los reclaman.



Ha birlado todo tipo de artículos: toallas de baño, decenas de pares de calcetines, calzoncillos, guantes, pares de zapatos, pantalones, chaquetas, juguetes, muñecas, una correa, un balón de fútbol, pinceles, paños de cocina, esponjas... Una variedad de artículos que su dueña guarda en dos cajas ante posible búsqueda de los vecinos.



El gato Dennis, de cuerpo blanco y negro, tiene tan sólo dos años pero eso no le hace dejar de comportarse de una forma pícara y desvergonzada. El primer robo lo efectuó sólo una semana después de que lo dejasen salir de casa por primera vez y a partir de ese momento el número de pertenencias robadas fue incrementándose.

Nada se le resiste y es que esquiva todo tipo de obstáculos cuando se dispone a efectuar un robo. Hasta llega a saltar altas vallas de jardín si es necesario. Utiliza su boca para transportar los objetos e incluso se ayuda con sus patas para colocar los objetos en su boca antes de introducirlos en su casa a través de su hueco para gatos ya que en ocasiones las dimensiones de éstos superan las de su orificio de entrada a casa.



"Dennis es un gato rescatado y lo hemos tenido desde que tenía seis semanas de edad", afirma la Sra. Newman que ha declarado que Dennis "empezó trayendo a casa un calcetín y un poco de papel, pero este hecho se intensificó gradualmente". Incluso, en ocasiones, la ropa que lleva a casa todavía lleva pinzas unidas, ha expresado su dueña.

No obstante, Lesley Newman muestra su preferencia por el gusto de su gato ya que "al menos no lleva a casa animales muertos". Por ello, dice que "nunca he tratado de detener su comportamiento". Asimismo, Vicky Halls, un conductista de gatos considera que se trata de una acción común en este tipo de animales.