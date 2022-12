Aznar asegura que le habría "encantado" participar en la campaña del PP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha dicho que le hubiera "encantado" participar en un mitin con el candidato del PP a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, porque es "un gran amigo y porque, además de eso, lo hará muy bien". Aznar, que ha hecho estas declaraciones a los periodistas al ser preguntado si le hubiese gustado participar en la campaña electoral, ha dicho que no ha recibido ninguna noticia del PP y que ya no hay tiempo para poder participar.

"Yo no he recibido ninguna noticia del PP y a estas alturas no puedo cambiar las cosas", ha dicho el expresidente, antes de admitir que le hubiese encantado hacer un mitin con Miguel Arias Cañete, del que ha dicho que es "un gran amigo y una gran persona", y que "lo hará bien". El expresidente ha hecho estas declaraciones tras asistir al almuerzo informativo de su esposa y alcaldesa de Madrid, Ana Botella, con numerosas personalidades y dirigentes de su partido, entre ellos la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.