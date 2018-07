Romeva considera que el 27-S tiene que ser el referéndum soberanista que Cataluña no ha podido celebrar

El exeurodiputado y exmilitante de ICV Raül Romeva ha dicho que lo importante de la lista conjunta de CDC, ERC y entidades soberanistas -que él encabezará- no son los candidatos: "No es una lista de nombres sino la papeleta del 'sí'".

En declaraciones este jueves a Catalunya Ràdio, ha señalado que las elecciones tienen que ser el referéndum soberanista que Cataluña no ha podido celebrar: "La oportunidad que tenemos delante no sé cuántas veces se ha dado en la historia, y no sé cuándo se volverá a producir", ha dicho.

Preguntado por el nombre que tendrá la candidatura, ha dicho que no es relevante: "No es una lista del presidente o de Mas, es la posibilidad de votar que no hemos tenido".

Sobre el resultado de las elecciones, ha explicado: "Si gana el sí, nos pondremos [a trabajar]. Si sale que no, habremos entendido el mensaje".

Romeva ha valorado que si la lista soberanista gana, espera que la transición hacia la independencia sea rápida: "Cuanto más rápido lo consigamos, más rápido volveremos a la normalidad, que es lo que queremos", con unas nuevas elecciones con partidos.