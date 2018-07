Iceta rechaza unirse con el PP y Ciudadanos y les reta a que vayan juntos

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha rechazado integrarse en una lista conjunta con PP y Ciudadanos para las elecciones del 27 de septiembre y les ha vuelto a animar a unirse entre ellos, porque "si realmente están cercanos, quizás tendrían que ir juntos".

"Con quien juega con la lengua para sacar un rédito electoral, con quien ataca la identidad catalana, con quien no respeta los derechos sociales, con quien no aporta ninguna solución al encaje entre Cataluña y España no nos podemos poner de acuerdo", ha dicho Iceta.

El líder de los socialistas catalanes ha añadido que "si PP y Ciudadanos están realmente cercanos, quizás tendrían que ir juntos a las elecciones, porque sería un factor de clarificación".

"Nosotros no iremos en coalición con ellos, que vayan ellos si quieren, porque nosotros iremos a las elecciones con nuestras siglas, sin esconderlas, sin diluirlas, sin disfrazarlas, sin avergonzarnos, fieles a nuestra identidad y a nuestra historia", ha asegurado Iceta.

Según el primer secretario socialista, "para pactar con el PSC hay que hablar de programas, el que los tenga".