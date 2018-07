Iceta advierte a Junts Pel Sí de que ningún gobierno negociará con quien se salta la ley

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Miquel Iceta, ha advertido a Junts pel Sí de que ningún Gobierno de España negociará con "quien dice que pase lo que pase se saltará la legalidad", y les ha dejado claro que "no cuenten" con el PSC si no renuncian a "mecanismos unilaterales".

En el ciclo de ruedas de prensa con los candidatos a los comicios del 27S, Iceta ha insistido en que "no hay solución al problema que tenemos que no pase por el diálogo, la negociación y el pacto", mientras que "la unilateralidad y salir del Estado de Derecho es la vía más rápida al desastre".

Preguntado por una posible negociación con el Estado si las fuerzas independentistas lograran la mayoría, Iceta ha considerado que "obtenido el mandato electoral, esos partidos deberán explicar de verdad qué quieren y cómo lo quieren, y si este cómo quieren es como lo han explicado hasta ahora, auguro que no habrá negociación".

"No hay Gobierno de España que se siente a negociar con alguien que dice que, pase lo que pase, hará lo que le parezca, aunque se tenga que saltar la legalidad. Y eso es lo que dice la enésima pero última hoja de ruta que hemos conocido", ha dicho Iceta.

Porque, ha advertido, "es muy difícil que se pueda negociar con alguien que dice que si no tiene lo que quiere se saltará la ley, ya no solo en Cataluña y España, sino en cualquier parte del mundo". Y en este sentido, ha dejado clara también la postura de los socialistas catalanes respecto a esta cuestión: "Si no hay una renuncia explícita a mecanismos unilaterales y de salida de la legalidad, que no cuenten con nosotros".