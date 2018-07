Espadaler afirma que seguirán batallando y subraya que su sitio "no estaba con Junts pel Sí"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

El candidato de Unió considera que, a pesar de los resultados obtenidos en las elecciones catalanas, se quedan sin representación en el Parlament, "no nos hemos equivocado en la opción tomada" y sostiene que "nuestro sitio no estaba con Junts pel Sí, que es una amalgama compleja de gestionar". Ramón Espadaler ha asegurado que, pese a que no estarán en el Parlament, "sí en la política catalana".