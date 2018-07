Catalunya Sí que es Pot obtiene 11 escaños, menos que ICV en 2012

La colación de izquierdas de Catalunya Sí que es Pot ha logrado unos discretos resultados en las elecciones. Con 11 escaños, se convierten en la cuarta fuerza catalana, empatados con el PP y por detrás de Junts Pel Sí, Ciudadanos y el PSC. La marca de Podemos no solo no ha aportado más escaños a Iniciativa, sino que le ha restado dos. Como se valoraba en los análisis previos a los comicios, la polarización ha motivado que el voto de la izquierda no independentista perdiese fuerza.

Con cabeza de lista a Lluis Rabell, esta es la primera vez que Catalunya Sí que es Pot se presenta a unas elecciones en Cataluña. De hecho, el partido se ha constituido específicamente para estos comicios y es una coalición de partidos en la que se incluyen Podemos, ICV, EUiA y Equo. El candidato fue elegido en un plebiscito y fue presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona en 2012, vicepresidente de esta misma entidad y presidente de la Asociación de Vecinos de la Izquierda del Ensanche.

Sin embargo, una de las personas que ha liderado la campaña electoral no ha sido Rabell, sino Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, que ha llegado a decir que esta cita es la última en la que se miden los cuatro partidos estatales antes de las elecciones generales.

El primer punto de su programa, eminentemente centrado en los servicios sociales, es la creación de puestos de trabajo a la vez que se modifica el modelo económico hacia sectores de la economía verde (renovables, rehabilitación, movilidad, residuos…) y el estado del bienestar (educación, sanidad, dependencia, cultura). El segundo objetivo que plantea el texto es acabar con los recortes y derogar la Ley de estabilidad presupuestaria para que se supedite la reducción del déficit a la rebaja de las tasas de paro, pobreza y déficit fiscal.

Del mismo modo, el programa con el que Catalunya Sí que es Pot señala que el partido, de llegar a gobernar, realizará una "reforma fiscal justa y solidaria" que se "equipare" a la de la UE. La nueva norma gravaría los niveles más altos de renta, establecería un nuevo impuesto sobre la riqueza, eliminaría la discriminación que sufren las rentas del trabajo respecto a las del capital, recuperaría íntegramente el impuesto de sucesiones y combatiría el fraude fiscal.