Cascos, sobre el PP: "Las personas amigas son amigas antes y después"

El candidato de FAC a la presidencia del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, ha afirmado este lunes sobre su relación con los dirigentes del PP que "las personas amigas son amigas antes y después", si bien no ha querido confirmar si pactará con este partido para formar una coalición de gobierno.

Álvarez-Cascos, en declaraciones a Onda Cero, ha asegurado que no ha tenido muchas conversaciones con miembros de su antiguo partido debido al trajín de la campaña electoral, si bien les ha tendido la mano. "Las personas amigas son amigas antes y después. Este no ha sido uno de los motivos de preocupación, porque la política también permite mantener inalterables las buenas relaciones personales", ha manifestado.

El ex ministro del PP no ha querido anticipar qué formación gobernará Asturias los próximas cuatro años. FAC ha sido la primera fuerza política del Principado al obtener 16 de los 45 escaños del Parlamento regional, por delante del PSOE y del PP, que han obtenido 15 y 10 diputados, respectivamente. Según Álvarez-Cascos, "cuando no hay mayoría absoluta, todas las combinaciones son posibles desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria", aunque ha puntualizado que desde "la lógica parlamentaria las cosas son distintas".

Ha dejado claro que su formación no es partidario de "cambiar votos por territorios" y no planteará "ningún tipo de acuerdo" que trascienda los límites de los concejos. El líder de FAC ha subrayado la importancia de respetar la "soberanía municipal" y que gobierne la lista mayoritaria. Ha anunciado que la dirección de su formación y los cabezas de cartel de cada ayuntamiento se reunirán esta tarde para comenzar a debatir los posibles pactos de gobierno. Sobre si el PP se equivocó al romper con él al negarle que fuera el candidato al Principado, Álvarez-Cascos ha afirmado que ya no es tiempo de "llorar sobre la leche derramada".