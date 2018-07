José Ramón Bauzá: "En cualquier caso debe gobernar la lista más votada"

José Ramón Bauzá, candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de las Islas Baleares, ha señalado en una entrevista en espejo público que, en su opinión, "es necesario la modificación de la ley electoral" para que se asegure que "el partido que obtenga una mayoría electoral gobierne". Por ello, se ha mostrado a favor de que Susana Díaz sea investida ya que "la suma de candidaturas perdedoras hacen perder al pueblo y eso no es positivo". No obstante, ha criticado que la socialista haya convocado elecciones para tener un gobierno más estable, "lo que le ha costado mucho dinero a los andaluces", y no lo haya conseguido.

En este sentido, ha indicado que en Baleares todavía no se puede saber qué pasará porque las encuestas son "una foto fija" y hay un porcentaje muy elevado de indecisos. Su objetivo ahora es "crear confianza" sobre sus propuestas y entiende que haya bajado la intención de voto porque ha tenido que tomar "decisiones muy complicadas" durante esta legislatura, como la supresión de 114 empresas públicas. A pesar de eso, ha recordado que su comunidad es la única en la que el paro ha bajado 30 meses consecutivos. Bauzá también ha protestado por el sistema de financiación autonómica que, a su juicio, es la que ha provocado que Baleares inclumpla el objetivo de déficit.

La propuesta educativa del PP balear vuelve a ser el trilingüismo, porque es el modelo "que necesitan" lo niños de la región. Según Bauzá, eso significaría únicamente dos horas más de inglés semanales y critica que "se haga política en las aulas".

En cuanto a la corrupción, el candidato ha expuesto que en su partido se adoptó un código ético muy estricto hace cinco años para evitar problemas como los que están ocurriendo en otras regiones, con medidas como la imposibilidad de que un imputado vaya en las listas. Además, impide que se viaje en primera clase, que se tengan "tarjetas" o que se reciban regalos, entre otros asuntos.

Valoración política

De su partido ha dicho que se siente "muy orgulloso" y que no reniega de las siglas "para lo bueno y para lo malo". Así, ha señalado que se habrán equivocado porque "sólo se equivoca el que toma decisiones" y ahora que la economía se ha reactivado "se puede plantear bajar el peso impositivo". Asimismo, aboga por que el PP evolucione "conforme evoluciona la sociedad" independientemente de los resultados electorales.

Sobre Ciudadanos, considera que "la partitura suena muy bien" pero que tiene "propuestas de la izquierda de hace unos años". Para Podemos ha tenido palabras más duras, al que define como "populista" y entiende que un gobierno de esta formación sería "lo peor que le pueda ocurrir a la sociedad".