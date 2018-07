Griñán hace campaña puerta a puerta y Arenas propone un pacto por el empleo

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta andaluza, Javier Arenas, ha pedido la confianza a la "mayoría moderada" de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán el 25 de marzo, pero "especialmente" a aquellas personas que nunca han votado al PP-A "pero que creen que hace falta el cambio político en esta tierra, tras 30 años de gobiernos socialistas".

Arenas, que ha hecho este llamamiento en Ronda (Málaga), ciudad elegida para su primer día de campaña electoral, ha asegurado que no pide el voto "para una mayoría radical". "Yo no lo soy y no pido el voto de ningún extremista", ha señalado el líder del PP-A, quien ha explicado que el proyecto del PP es el de una mayoría "moderada" que cree en la libertad y la concordia.

Tras mostrarse convencido de que quienes han votado al PP-A en ocasiones anteriores volverán a hacerlo "porque no les hemos defraudado", el candidato 'popular' ha apelado también a la responsabilidad individual de los andaluces con esta tierra para que se produzca un cambio. "El 25 de marzo habrá que optar entre continuidad o cambio y entre paro o empleo", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que el PSOE-A haya dicho que tienen que ganar las elecciones "por tradición" y se ha mostrado en contra de que el 30 por ciento de paro en Andalucía se convierta "en una tradición". El líder de los 'populares' ha destacado que esta comunidad es la única en la que no se ha producido la alternancia política y que los ciudadanos tienen "derecho" a conocer un gobierno distinto.

Ha reiterado su compromiso, si se convierte en el próximo presidente de la Junta, de estar un máximo de ocho años de mandato para posteriormente "dedicarse a otras cosas que también importan en la vida". Finalmente, ha querido dejar claro que su formación tiene equipos de gobierno preparados para asumir responsabilidades políticas en Andalucía.

Griñán y su campaña puerta a puerta

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PSOE-A en las elecciones del 25 de marzo, José Antonio Griñán, se ha comprometido, en la primera jornada de la campaña electoral, a impulsar un amplio paquete de medidas de fomento del empleo para los jóvenes andaluces preservando siempre la igualdad de oportunidades y ayudando a los que no tienen los mismos recursos que los demás, de manera que se van a intensificar la políticas de becas.

Durante una de sus primeras intervenciones en el primer día de la campaña electoral, jornada que ha centrado en la provincia de Córdoba, Griñán ha anunciado entre esas medidas la primera Ley de la Juventud andaluza, donde se van a recoger los derechos y obligaciones que les atañen a los jóvenes en un proyecto que mejore sus condiciones de vida, apuntando que va a ser un instrumento para que cada joven pueda encontrar su propio itinerario personal y profesional, de forma individualizada.

Ha agregado que la citada norma permitirá a los jóvenes tomar decisiones sobre sus estudios y sobre su formación y si tienen ganas de emprender y convertirse en empresarios, se les indicará cómo hacerlo, así como las oportunidades laborales que existen.

Griñán ha indicado que también se va a formular un plan de empleo joven que va a tener ayudas graduales y progresivas para el empleo de aquellos que jóvenes que, sin experiencia profesional, hayan finalizado con un adecuado rendimiento académico los ciclos formativos de formación profesional o universitarios, y los que hayan aprovechado la beca segunda oportunidad.

Ha indicado que para ello se les concederá una beca, que puede formar parte del salario de las empresas que contraten a esos jóvenes, de manera que éstos se puedan insertar pronto en el mercado de trabajo.

Griñán también ha aludido a un mecenazgo con empresas para que los jóvenes bien formados puedan realizar prácticas en las empresas más importantes y de referencia en Andalucía.

De igual manera, se va a aprobar también la iniciativa "vía laboral", que será la que se encargue de desarrollar acciones para el emprendimiento, de manera que cualquier joven que tenga una buena idea, un a vez formado y decida abrir un negocio, tenga un asesoramiento individualizado hasta que pueda llevar a cabo su proyecto.

Griñán también ha aludido a la potenciación de un plan para el fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo, incorporando incluso asignaturas específicas para el emprendimiento. También se va a crear el agente del emprendedor.

Ello se unirá, según ha apuntado, al llamado "fondo amplía", que persigue que los jóvenes puedan llegar, con independencia de sus recursos económicos, hasta el límite de su capacidad. Así, los jóvenes que no tengan recursos podrán, después de haber terminado su formación, tener becas para estudios de postgrado y avanzados, a través de préstamos a pagar en cómodos plazos una vez que tengan trabajo.