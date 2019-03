Basagoiti: "Lo que quiero es salir de casa sin miedo a que me pongan una bomba"

El líder del PP vasco considera que el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA "es una buena noticia, pero hay que seguir trabajando para cerrar el negocio y que nadie lo vuelva a abrir".

"Llevamos años dándolo todo por la libertad y seguiremos hasta que abandonen las armas. Hemos llegado aquí porque las fuerzas de seguridad han sido eficaces, y PP y PSOE tenemos que seguir luchando juntos, pues eso lo convertirá en un asunto menos electoral".

"A mí lo que me importa es que se acabe con ETA del todo, quiero salir de mi casa sin miedo a que me explote una bomba. Lo importante no es quién se quiere colgar la medalla. Los ciudadanos saben lo que el país necesita y votarán en consecuencia".