Arias Cañete: "Rajoy es el único líder Europeo que en condiciones muy difíciles ha ganado las elecciones"

ELECCIONES EUROPEAS 2014 | TRAS LA VICTORIA DEL PP

El cabeza de lista del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, ha dicho en Espejo Público tras ganar las elecciones europeas que "el Partido Popular que ha tomado medidas para combatir la crisis, medidas que algunos electores no han entendido, no obstante ha ganado las elecciones por lo que tenemos una cierta satisfacción" pero también ha añadido sobre el ascenso de los partidos minoritarios que "mi adversario no era el PSOE era la abstención y es verdad que ha habido una parte del electorado que no hemos logrado movilizar".