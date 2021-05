Naomi Campbell anuncia que ha sido madre a los 50 años por primera vez

Naomi Campbell ha dejado a todos sorprendidos. Y es que la famosa topmodel de los 90 ha compartido una inesperada noticia a través de su cuenta de Instagram.

La modelo ha revelado que ha sido madre a los 50 años por primera vez. Una feliz noticia que ha anunciado compartiendo una imagen donde muestra los pies de su bebé: "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", escribe junto al post que ha compartido presentando a su bebé al mundo donde etiqueta a su madre Valerie Morris Campbell.

De momento, se desconoce qué nombre ha elegido o el sexo de su bebé. Una maternidad que nadie se esperada…

Hace tres meses, la top británica participaba en un desfile virtual de Fendi, un show que se hizo viral porque sobre la pasarela volvieron a desfilar algunas de las top más famosas del mundo, ya retiradas.

Una publicación que ha generado un montón de reacciones: Marc Jacobs y las modelos Erin O'Connor y Mariacarla Boscono, la actrices Zoe Saldana y Sophie Turner… Hasta la propia Rosalía ha reaccionado ante este notición comentando el post.

Pero aunque para muchos ha sido toda una sorpresa, amigos como el famoso diseñador Riccardo Tisci ya conocían que Naomi se iba a convertir en madre: "¡¡¡¡¡Ay Dios mío!!!!! ¿¿Hoy es el día?? Qué absolutamente increíble. ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones por todos lados".

¿Presentará a su bebé también a través de su cuenta de YouTube? Naomi Campbell se ha mantenido muy activa durante toda la pandemia con un nuevo canal de YouTube en el que entrevista a amigos y conocidos.