María Castro comparte la particular técnica que su hija utiliza para colgarse de los sitios

María Castro se caracteriza por ser una de las actrices más naturales en sus redes sociales, aparte de su vocación por la interpretación, también le gusta compartir con todos sus seguidores su día a día. La maternidad se ha convertido en uno de los protagonistas de su perfil de Instagram, y es que es una madre, como ella misma se define, a tiempo completo.

Durante todo este tiempo ha contado cómo ha sido su proceso de maternidad, tanto el antes como el después, incluso hace unas semanas compartía con todos sus seguidores como estaba su cuerpo después haber dado a luz hace diez meses. Sus redes sociales parecen un concurso de pruebas, y es que sus hijas son de lo más aventureras, sobre todo la pequeña.

Pues hace unos días contaba que empezaba un nuevo rodaje, una película que será grabada en Pamplona, ciudad hasta la que se ha desplazado con su familia: "Mañana lunes arranco peli nueva (contaré en cuanto pueda), en Pamplona, y para allá va esta familia de titiriteros otra vez… que por suerte, de momento “aguantan” mi trajín y me siguen felices a todas partes. No sé si tenéis hijos de los que van sentados en el tren (o avión) pero nosotros a la vista está que no. ¿Os representa? De momento tratando de arrancar el asiento. Así que: tren 0 / Olivia 1", relataba la influencer en su último post de Instagram con una foto de su hija pequeña.

Pero parece que el viaje en tren no ha sido suficiente, ya que en la vuelta a Madrid, Olivia lo ha vuelto a hacer, esta vez trepando los asientos del avión. La intérprete ha querido compartir en su Instagram Stories cómo su hija pequeña iba literalmente colgada en el asiento del avión: "Por si no habíais visto bien la técnica depurada de sus pies", ha contado en una foto donde se ve a la pequeña escalando como una auténtica profesional.

María Castro | Instagram Stories María Castro

María Castro | Instagram Stories María Castro

Seguro que te interesa...

María Castro muestra los primeros gateos de su hija Olivia