María Adández enseña parte de la habitación de su futuro hijo

Quedan apenas unas semanas para que María Adánez se convierta en madre de su primer hijo. La actriz se convertirá en madre por primera vez de un niño al que llamará Claudio junto a su pareja Ignacio Hernández, un prestigioso neurólogo con el que lleva años manteniendo una relación.

Pero antes de que llegue ese esperando momento, María Adánez ha querido compartir con todos sus seguidores cómo está viviendo esta recta final: "Semana 34. Querido Claudio: No queda nada para que ya estés aquí con nosotros, 4-5 semanas. Tengo sentimientos encontrados mi bebé; por un lado quiero verte ya la carita, que estés aquí con nosotros y con MariGaila y Séptimo pero por otro lado no quiero que se acabe el embarazo. Qué increíble poder tenerte dentro de mí, llevarte a cualquier lado conmigo, sentir que te mueves, que tienes hipo, sentir el misterio de no saber cómo serás. La flexibilidad y generosidad de mi cuerpo que se va dando de sí para hacerte una casa, no te cobro alquiler!, para acogerte, para cocinarte, para que el bollito esté en el horno hasta que esté bien hecho... A pesar de las noches toledanas donde no consigo conciliar ni tres horas seguidas... ¡Hoy estaba desayunando y escuchando la radio a las cuatro de la mañana!", confesaba la intérprete junto a este post.

Y es que desde que anunció que estaba embarazada compartiendo una imagen mientras le realizaban una ecografía mostrando cómo latía el corazón de su pequeño…

María ha enseñado a todos sus seguidores día a día durante este embarazo cómo iba creciendo su tripita semana tras semana…

Y ahora, a punto de nacer su pequeño Claudio, la actriz ha querido compartir con sus seguidores parte de la habitación de su futuro hijo: "Ultimando detalles. ¿Qué os parece el cambiador y la consola?".

