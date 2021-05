Makoke se pronuncia sobre el embarazo de Laura Matamoros y su reconciliación con Benji Aparicio

Muy bronceada después de unas vacaciones de ensueño en el Mar Rojo, Makoke ha reaparecido en el concierto de Taburete en el madrileño teatro de La Latina. Con un look total black con shorts, camiseta escotada y botas cowboy, la exmujer de Kiko Matamoros nos ha confesado sus ganas de convertirse en abuela, ya que Javier Tudela y Marina Romero están a punto de convertirse en padres de su primer hijo, y se ha pronunciado por primera vez sobre el embarazo de Laura Matamoros y su inesperada reconciliación con Benji Aparicio tras un mes separados.

Sobre su papel de abuela, Makoke asegura: "Fatal. Lo llevo fatal", y añade: "De madre fui muy apegada y muy pesada. Fui una madre muy pesada. Espero de abuela no ser tanto porque además sabes la cosa que al final el niño no es mío, que tiene su madre, yo creo que voy a ser un poco, me derretiré porque me encantan los niños".

La exmujer de Kiko Matamoros también se pronunció sobre el embarazo de Laura y su reconciliación con Benji: "Es la vida, cosas que pasan y espero que ese niño al final los una y que a la tercera va la vencida”, y le trasladaba su enhorabuena a su ex, que será abuelo de nuevo: “Por supuesto que sí, claro que sí. Eso siempre es una buena noticia".

Y es que Laura y Benji han sido protagonistas de los titulares de los últimos días después de que rompieran a principios de abril y unas semanas después Laura confirmara que estaba embarazada de su segundo hijo en común. Apostando por su relación y por seguir formando una familia juntos, ambos han dado un paso al frente y han querido retomar lo suyo, ahora solo el tiempo dirá si ha sido una buena decisión, o no.

