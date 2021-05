Laura Matamoros enseña al bebé que está esperando junto a Benji Aparicio

Hace un par de días se publicaba la noticia del segundo embarazo de Laura Matamoros y lo cierto es que esto hacía saltar las alarmas sobre su situación ya que apenas tres semanas se conocía que había roto su relación sentimental con Benji Aparicio. Días de silencio y por fin la hija del colaborador de televisión ha hablado en redes sociales de este especial momento que está viviendo.

"Estoy haciendo este vídeo para vosotros, para comentaros cuál es la actualidad de mi vida ahora mismo y contaros que estoy embarazada", así empezaba Laura Matamoros su vídeo en Instagram y anunciaba por todo lo alto que estaba embarazada: "Es muy pronto para dar esta noticia, mi vida es cómo es, es pública. Ha salido por ciertos medios que estoy embarazada, de siete semanas. Es lo más maravilloso que me podía esperar aunque la situación no fuese la más idílica del mundo".

La hija de Matamoros no ha dudado en dar las explicaciones que ella ha visto oportunas acerca de su reconciliación con Benji: "Me vuelvo loca con esta cosita de aquí. He tenido muchas subidas y muchas bajadas durante este mes. Han pasado muchas cosas. Yo hace tres semanas pensaba que iba a empezar de cero mi vida sin Benji, gracias a Dios nos hemos dado cuenta que tenemos que aprovechar esta situación para luchar y estar, y crear esa familia que queremos".

Además, Laura ha querido recalcar que lo más importante para ella es rehacer su vida y formar esa familia que siempre ha soñado: "Lo más importante en la vida es que mi hijo va a tener un hermanito o hermanita, Benji va a ser papá de nuevo, mi familia está increíblemente feliz y me emociono porque es algo que quería desde hace mucho tiempo, que me hace muy feliz aunque sé que muchos vais a cuestionar cómo es la situación".

La influencer no ha podido evitar emocionarse en varias ocasiones y ha asegurado que quería contar en primera persona lo que está viviendo: "Hay una cosa muy importante que es el amor y la familia, para mí conseguir eso que tanto he deseado... crear mi familia imperfecta para toda la vida. Aunque esté de siete semanas hubiese sido mejor contarlo más adelante, ha sido así, se ha dado esta situación y quería en primera persona cuál ha sido mi situación para que podáis entender".

Seguro que te interesa...

El enfado de Mar Flores cuando le preguntan sobre el embarazo de su sobrina, Laura Matamoros