Ana Morgade confiesa cómo está siendo su experiencia dando el pecho

Más información La primera foto de Ana Morgade con su bebé

El pasado 16 de marzo, Ana Morgade se convertía en madre por primera vez. Pocas horas después de dar a luz, la presentadora de 'yu no te pierdas nada' compartía una imagen donde contaba cómo había sido su parto.

"Alguien se ha sacado un humano del pepe? ALGUIEN LO HA HECHO. Es la única foto Mía que tengo de momento, ya lo sé... No me dan un premio a la calidad, pero mi cara de haberme pasado Jumanji es REAL COMO LA VIDA. Estoy exhausta, hente. La virgen, esto es muy salvaje. Mi bebé está divinamente y mi marido está que no se tiene en pie. Y yo, mañana os cuento", escribía Ana junto a este post. Una publicación muy aplaudida por la gran naturalidad con la que contaba cómo había sido su experiencia.

Pocos días después, la cómica publicaba una imagen junto a su bebé, y más tarde, una foto de un gorrito con el que desvelaba el nombre y el sexo: una niña a la que ha llamado Martina.

Y ahora, volviendo a dar muestras de esa naturalidad que tanto le caracteriza, Ana Morgade ha publicado un nuevo post donde cuenta cómo está llevando la lactancia materna.

"La hermosa experiencia de dar pecho cada 2 horas y media... He desarrollado habilidad para dormir como los tiburones, la mitad de mi cerebro descansa y la otra mitad sigue nadando. Llevo más de un mes durmiendo como la abuela en nochevieja: sentadita y esnucada. Es precioso? Sí. Duele como un demonio? TAMBIÉN (mucha fantasía hay con dar pecho, esto lo desarrollo otro día con el cerebro despierto entero)", asegura. Y añade: "Me acuerdo mucho de mi madre, que ha pasado por esto CUATRO VECES. Y me entretengo pensando en qué plaza se merece una estatua. BUENOS DÍAS, EXCURSIONISTAS!", escribe junto a esta publicación. ¡Ánimo!