Carla Vigo está en una de las mejores etapas de su vida, puesto que está cumpliendo uno de sus sueños: ser actriz. La prima de la princesa Leonor participará en el próximo corto de la actriz Josele Román. Una nueva aventura por la que está muy contenta, además de su faceta como influencer, ya que cuenta con casi 30 mil seguidores en su perfil de Instagram.

Ahora, la sobrina de la reina Letizia ha querido compartir con todos sus seguidores la fiesta de su cumpleaños, la cual se celebró este sábado en un local de la capital madrileña. Una celebración a la que pudieron acudir algunos de sus amigos como Amor Romeira, José Perea, entre muchos otros. Una bienvenida a los 21 años que ha sido un poco amarga, ya que Carla ha sido criticada por el vestido plateado ceñido a su cuerpo que quiso ponerse para celebrar un día tan especial. "Con ese cuerpo no te puedes permitir esos vestidos que te pones", comentó uno de sus seguidores en su perfil de Instagram.

Un comentario que no sentó nada bien a la joven y por el que quiso defenderse a través de su Instagram Stories: "Me esperaba comentarios así, pero el caso es que me los esperaba porque con cosas así creáis inseguridades que a lo mejor una persona no tenía, yo me veía diosa con este vestido y al que no le guste que mire a otro lado y ya. Pero no sabéis por lo que ha pasado o está pasando una persona, así que este tipo de cosas son muy delicadas", ha empezado contando.

A pesar de haber dejado clara su opinión, Carla quiso seguir expresándose y manifestar a todos sus seguidores que no pasa nada por tener un poco de tripa o vestir de una forma u otra, ya que cada uno hace lo que quiera con su cuerpo.

