Las redes sociales se mofan de Victoria Federica al ser nombrada la mayor influencer de la realeza europea

No, esta vez no ha sido ni por su reincidencia saltándose las restricciones ni por bailes de Tik Tok, sino por un motivo que le ha llevado incluso a convertirse en 'Trending Topic'. Y es que, en la mañana de este viernes el nombre que más suena en redes sociales no es otro que el de Victoria Federica.

Todo ha comenzado cuando la revista 'Vanity Fair' compartía una noticia en la que destacaban la faceta influencer de la joven. Sin embargo, lo que no se esperaba era que al publicar el titular y la foto escogidas se fuese a crear tal revuelo.

''Victoria Federica, reina de las redes sociales entre los royal europeos… con permiso de Leah Isadora de Noruega'', escribía como título la citada revista adjuntando una imagen de Marichalar y Borbón sonriente. Sin embargo, lo que en un primer momento parecía aparentemente una noticia como cualquier otra, ha acabado siendo la razón por la que le han llevado a posicionarse como 'TT' en Twitter.

Y es que algunos no han dudado en tener unos comentarios de lo más ofensivos y desafortunados con la joven que, sin comerlo ni beberlo, se ha llevado una infinidad de críticas. Muchos de ellos se han pensado que se traba de una broma, otros han querido burlarse de su aspecto físico alegando que en lugar de tener 20 años parece que tenga muchos más.

Asimismo, dentro de esta infinidad de burlas y mofas a las que ha sido sometida, otros muchos tampoco han tenido piedad y han querido comparar a la nieta del rey Juan Carlos con Leah Isadora de Noruega y hasta incluso con animales y personajes de ficción.

