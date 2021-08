"Así vivimos últimamente", ha comentado Shakira mientras mostraba el interior de su vehículo. La cantante ha querido compartir con sus más de 70 millones de followers en Instagram todos los objetos que abundan en: "El interior de mi auto".

Con su single 'Don't wait it up' de fondo, que sacó el pasado julio, la colombiana ha relatado el panorama de su maletero entre risas: "Todos estos patinetes, la merienda, que no me puede faltar, tablas, cascos para mis hijos...". Y claro, los 'me gustas' y los comentarios no han tardado en llegar. La actriz colombiana de telenovelas, Xilena Aycardi, ha escrito: "Ahí llevas la sabiduría, conocimiento, salud, bienestar… llevas VIDA!!!!". La sobrina de la mismísima Gloria Estefan, Lili Estefan, ha comentado: "Jajaja LO MÁXIMO!!! Qué divertido".

A Shakira le encanta pasar tiempo con los dos hijos, Sasha y Milan, que tiene con el futbolista Gerard Piqué. Ella trata de transmitir a sus pequeños su pasión por el deporte, en especial por los deportes con tabla. Hace unos días publicaba una imagen divirtiéndose en un 'skatepark' en la que escribió: "Solo quiero estar en la intemperie". De hecho, la exitosa vocalista tiene una historia destacada en su perfil de Instagram dedicada al surf y al skate. En ella contiene un vídeo del mar en el que escribe: "Esperando la ola", mientras suena la canción de la folclórica Rocío Jurado de fondo. Además, tiene una bonita foto de ella con una tabla de surf, en la que escribe una divertida reflexión siguiendo la letra de su canción 'Sale el sol' y modificándola al final: "después de la tormenta sale el sol... y a veces también hay alguna olita".

