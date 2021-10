Las orgullosas palabras de Rachel Valdés a Alejandro Sanz tras conseguir su estrella en el Paseo de la Fama

Más de tres décadas de carrera musical le han valido a Alejandro Sanz su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la número 2.703. A partir de ahora, su nombre se unirá a otros como John Lennon, Paul McCartney, o Selena Cantillana.

La Cámara de Comercio de Hollywood introdujo a Sanz como uno de los músicos más influyentes del mundo hispano. El cantante pudo disfrutar de este momento junto a su pareja, Rachel Valdés, quién está profundamente orgullosa de él.

Así lo demostró a través de un post en su cuenta de Instagram con diferentes fotos y videos del momento. También le ha dedicado estas palabras: "Uno de esos momentos que brillan y se quedan por siempre. Felicidades amor, no puedo estar más orgullosa de ti".

Rachel Valdés y Alejandro Sanz llevan disfrutando de casi dos años de amor, y aunque lo llevan con mucha discreción, con estos gestos demuestran lo importantes que son el uno para el otro.

Muy emocionado

Por su parte, Alejandro Sanz también ha compartido unas palabras en sus redes sociales para expresar lo mucho que significa este reconocimiento para él.

"Soñé con la música, con subirme a un escenario…pero nunca soñé con tener una estrella de la fama en Hollywood. Por eso, hace tan bello e inolvidable este momento" comenzó diciendo Alejandro Sanz. También quiso agradecer a todos sus fans el apoyo, pues sin ellos este momento no podría haber sido posible: "Recibir una estrella es el resultado de todo el cariño acumulado por todxs vosotrxs a lo largo de mi carrera y de mi vida. Gracias por estar siempre, por no fallar. Y gracias a la vida, que no deja de sorprenderme. Nos vemos en los escenarios. Os quiero"

