La fulminante respuesta de Natalia Lacunza a su ex Pol Granch tras burlarse de ella

Últimamente parece que el cantante Pol Granch está en boca de todo el mundo. Tal y como mencionábamos recientemente, en el último concierto del cantante, este hizo un extraño gesto mientras cantaba la canción que compartía con su ex pareja, con quien mantuvo una relación sentimental entre 2019 y 2020, Natalia Lacunza, donde muchos creyeron que la estaba imitando burlándose de ella.

Además, en otro de los vídeos difundidos, se escuchaba cómo el intérprete cambia la letra de una canción para decir ''quédate con ella''. Un detalle del que muchos pensaron que iba dirigido hacia la actual novia de Natalia, María Lázaro.

Después de que una usuaria de internet publicase el momento de la imitación en Twitter, las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios negativos hacia el cantante. "Misógino", "ser repugnante", "gilipollas" o "psicópata manipulador", fueron algunos de los adjetivos que Pol recibió.

Pero a pesar de ser muchos estos comentarios, hubo uno que llamó la atención y destacó más que cualquier otro, el de la propia Natalia, que no ha podido evitar contestar al cantante tras su imitación: "A veces, el sentido del ridículo es importante, creo".

Las redes sociales no han tardado en mostrar su apoyo a la cantante. El tweet ya acumula más de 35.000 "me gusta" y ha sido compartido más de 5.000 veces.

No es la primera vez que Pol Granch está en el centro de mira de una polémica. Hace pocas semanas, el actor de 'Élite' recibió numerosas críticas por unos mensajes machistas y homófobos que escribió hace unos cuantos años y que algunos usuarios recuperaron de su perfil de Twitter.

El artista no tardó en pedir perdón y se excusó alegando que había evolucionado y que ya no quedaba nada de la persona que había publicado tan desafortunadas palabras, aunque sus argumentos no terminaron de convencer a la gente.