Demi Lovato, que hace unos meses se mostraba orgullosa de su físico después de haber seguido una dura dieta, ha hablado esta semana sobre los graves problemas de salud que sufrió poco después de la sobredosis por la que tuvo que ser hospitalizada de urgencias en 2018 y por la que casi pierde la vida.

Esta vez la cantante ha contado que a consecuencia de lo que sucedió sufrió un infarto y tres derrames cerebrales. "Los médicos dijeron que solo tenía cinco o diez minutos de vida", ha confesado la artista en el documental que estrenará dentro de un mes titulado 'Dancing with the Devil'.

"Me quedé con daño cerebral y todavía estoy liada con los efectos. No puedo conducir porque tengo puntos ciegos. Durante mucho tiempo no pude leer", explicaba la cantante durante la rueda de prensa. A su vez ha confesado que las secuelas que tiene debido a la sobredosis le recuerdan a lo que le podría haber pasado o le puede ocurrir si vuelve a caer en esa adicción.

"Estoy agradecida por esos recuerdos, pero doy las gracias por ser alguien que no tuvo que hacer mucho para rehabilitarse. Todo tenía que suceder para que pudiera aprender las lecciones que aprendí, y ahora estoy muy orgullosa de la persona que soy", finalizaba con estas palabras su intervención dejando claro lo feliz que se encuentra ahora mismo.

