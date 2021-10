Danna Paola zanja así los rumores sobre el supuesto maltrato por parte de su novio

Danna Paola está viviendo un buen momento, tanto a nivel profesional con sus canciones y su último álbum, el cual salió a la luz el pasado mes de enero, como a nivel sentimental, puesto que mantiene una relación con el cantante Alex Hoyer.

La pareja fue pillada por los paparazzi mientras disfrutaban de unas románticas vacaciones en Ibiza, donde no faltaron las miradas cómplices, los besos y las constantes muestras de cariño. Una nueva relación que ha estado en el ojo del huracán, ya que hace un tiempo salió a la luz un supuesto rumor por parte de una revista 'amarillista' que aseguraba que su chico la maltrataba. Una noticia que ha dejado a muchas personas sin palabras, ya que nadie daba crédito a lo que estaban contando.

Ante esta información, Danna no ha querido quedarse callada y se ha manifestado a través de un tuit: "Lo que me preocupa es que los medios amarillistas como esta revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… Yo no me dejo maltratar, ni por un novio ni por nadie", ha contado a todos sus seguidores, quienes no han dudado ni un segundo en apoyarla. "Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio", ha terminado zanjando en su perfil de Twitter.

Un tema que le ha afectado bastante, ya que hace un tiempo la actriz contó lo mal que lo había pasado en una de sus relaciones donde el amor estaba disfrazado, como ella misma afirmó, de odio y golpes. Una confesión que quiso dar, pero sin desvelar el nombre de su expareja, aunque según varios medios, todo apunta a que se refiere a su exnovio, Eleazar Gómez, con quien tuvo una relación en secreto, ya que aún era menor de edad.

