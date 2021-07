Britney Spears reivindica su libertad con una foto que ha incendiado las redes

Britney Spears ha decidido tomar las riendas de su vida, y también de sus redes sociales. Desde hace un tiempo, la cantante no se corta a la hora de expresar sus verdaderos pensamientos en su cuenta de Instagram, y en esta ocasión, ha decidido liberarse también de la ropa.

En su última publicación, Britney subió una foto en topless, en la que aparece vestida solamente con unos pantalones cortos desabrochados, y sujetándose los pechos con las manos mientras mira a la cámara. Esta vez no hubo una larga descripción en el post, tal y como nos tiene acostumbrados la cantante, que optó por un simple emoji de planta.

Quienes sí tienen mucho que decir son sus seguidores y amigos cercanos, que se han quedado con la boca abierta al ver esta publicación, y han llenado la sección de comentarios con mensajes de apoyo. Entre los miles de comentarios, Clin Cloud bromeaba “Oops she did it again” (lo hizo otra vez), Paris Hilton también comentó un “está que arde”, y muchos otros como “ella se ha liberado a sí misma”.

La batalla sigue en los tribunales

Esta publicación llega tan solo unos días después de la primera victoria legal de Britney, que consiguió elegir su propio abogado, Mathew Rosengart. Fue él mismo quien, a la salida del juzgado hizo unas declaraciones a los medios: “Tal y como dije en el juzgado la semana pasada y repito ahora, mi cliente y yo estamos trabajando para presentar una petición para que destituyan a Jamie Spears, a menos que él renuncie primero”. El abogado también quiso agradecer todo el apoyo que Britney está recibiendo por parte de sus fans: “Los mensajes de apoyo son abrumadores, y los estamos recibiendo desde todas las partes del mundo”.

...

Seguro que te interesa...