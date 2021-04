Marisa Jara habla antes de pasar por quirófano a las puertas del hospital

El pasado 20 de abril Marisa Jara utilizaba sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que tenía que volver a pasar por quirófano para ser intervenida de un mioma de 15 centímetros en el útero. Una noticia que paralizaba sus planes de ser madre, y es que la modelo y diseñadora había comenzado a tomar "hormonas" para poder quedarse embarazada.

"Con lo ilusionada que estaba porque tenía cita con mi ginecóloga Marisa para hacer la primera eco y ver como estaba ese colchoncito que estamos fabricando con las hormonas al bebé. Pero me acaba de detectar un mioma de 15 centímetros que está ocupando prácticamente todo el útero, así que tenemos que parar con las hormonas porque me tienen que operar y quitármelo... me está costando tanto... Dios mío", se sinceraba Marisa en Instagram con sus seguidores, con los que en los últimos tiempos ha compartido su lucha por ser mamá. "No pasa nada porque soy muy positiva y no voy a dejar de luchar por mi sueño y esto no es nada comparado con lo que he pasado... Una operación más… con esta van 19 yo creo que ya está bien... Lo importante es que tiene solución y que yo a pesar de todo estoy feliz porque sé que lo voy a conseguir", añadía junto a este post.

Ahora, días después, Marisa Jara acudía al Hospital Universitario San Francisco de Asís, de Madrid, acompañada de su novio, Miguel Almansa. A la entrada del hospital, la diseñadora de joyas concedía unos minutos a hablar con la prensa mostrándose muy tranquila ante la intervención que aseguraba que iba a ser muy sencilla. En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.

Según las últimas informaciones, en estos momentos ya se encuentra recuperándose en el hotel en el que ha decidido alojarse durante su estancia en la capital.

Y hace pocos minutos utilizaba sus redes sociales para felicitar a su hermano por su cumpleaños.