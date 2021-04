María Pedraza, su comentario al radical cambio de look de Andrea Duro

Andrea Duro está imparable. La actriz solo suma más y más trabajos a su agenda profesional, y así lo ha demostrado recientemente en sus redes sociales al compartir su radical cambio de look que bien tendría que ver con un nuevo proyecto, tal y como ella misma ha indicado en su publicación.

“Muy pronto, nuevos proyectos”, ha escrito la actriz junto a su nuevo estilismo. Y es que Andrea ha apostado por cambiar la melena cobriza que lucía en estos últimos meses por una rubia platino que, la verdad, también le sienta genial.

Lo ha hecho de la mano de su peluquero de confianza, Gabriel Llano, director creativo de Moncho Moreno, en el que confían otras celebrities como Ana Fernández o Juana Acosta. Él mismo contaba en sus redes el proceso de transformación de Andrea, que ha ido por pasos: primero acudió al centro de belleza para aclarar su base y poner un tono más claro, y al día siguiente regresó para dar el toque final.

Rápidamente el post de la intérprete con su melena rubia se inundó de comentarios, como el de María Pedraza que no dudó en piropearla diciéndole lo guapa que estaba, además de Alicia Sanz, Aura Garrido Nuria Fergó o Mar Saura que se han sumado a aplaudir el nuevo look de Andrea. ¡No te pierdas el vídeo de arriba!

Ya el año pasado apostó también por dejar atrás su larga melena y lucir una más corta, un cambio muy significativo para ella, ya que después de dar el paso comentaba: “Si ahora me siento más poderosa, más viva, más despierta, más enérgica, más preparada, más fiel a mi... ¿por qué tengo una imagen con la que no me siento reflejada?".

Andrea Duro | Gtres

Este cambio también llega justo después de que haya roto su relación con Juan Betancourt. Ninguno de ellos ha confirmado nada, pero está claro que la pareja se ha distanciado ya que hace tiempo que no comparten imágenes en sus perfiles juntos y su entorno habría confirmado también que han puesto punto y final a su historia de amor.

