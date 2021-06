Lorena Gómez compara dos fotos con y sin maquillaje

Lorena Gómez se muestra muy cercana con sus seguidores en redes sociales. La cantante intenta compartir con ellos algunos aspectos de su día a día donde presume de su pequeño, René, fruto de su relación con René Ramos, sus proyectos en el mundo de la música, o como esta vez, que ha querido lanzar una importante reflexión sobre la belleza donde compara dos imágenes: una completamente al natural sin maquillaje ni filtros y otra maquillada.

La artista se ha mostrado transparente al publicar estas fotos: "Quítate el maquillaje, los filtros... Baja la cabeza y toma aire. Mírate al espejo, mírate a ti misma. ¿Te gustas? A mí me encantas". Un post, muy aplaudido, donde Lorena ha continuado diciendo que todos deberíamos estar contentos con nuestra apariencia sin utilizar ningún tipo de maquillaje o filtro puesto y su consejo es que "eso es lo que deberíamos decirnos todos los días de nuestra vida".

Además, ha finalizado su reflexión afirmando que "seamos SIEMPRE la primera foto. Somos preciosas al natural. Querámonos bonito, cada día más".

También ha querido hacer un pequeño agradecimiento a su amiga de profesión, Conchita, aunque no ha revelado el motivo: "Gracias amiga tú ya sabes por qué".

Un post donde ha recibido un bonito mensaje de su cuñada, Mirian Ramos, que le escribía un mensaje con el que, una vez más, demuestra la buena relación que hay entre ellas: "Eres guapa siempre cuñaaaa!!! No te hace falta nada con la cara que tienes". También la actriz y presentadora Esther Arroyo, que hace poco mostraba en su Instagram el último retoque estético que se había realizado, no dudaba en piropear su belleza al natural: "A mí me gustas más sin filtros cariño. No los necesitas. Estás preciosa".

Unas redes que también utilizaba recientemente para mostrar su apoyo a su cuñado, Sergio Ramos que anunciaba su salida del Real Madrid tras dieciséis temporadas en el club. Pero lo ha hacía vía Stories compartiendo el bonito mensaje que le dedicó Pablo Motos desde el plató de 'El Hormiguero' con un comentario: "¡Grande! ¡Mente ganadora siempre!".

