El doctor de Ylenia Padilla habla de los problemas que tenía en sus implantes de labios

Hace semanas Ylenia Padilla regresaba al programa de Europa FM en el colabora, 'yu No te pierdas nada', con su sección 'El consultorio de Yu', después de un tiempo alejada… Y es que Ylenia se ha mantenido unas semanas alejada tras pasar por quirófano para quitarse los implantes que tenía en los labios.

Unas prótesis con las que, tal y como ella llevaba tiempo acomplejada, y es que según sus palabras, en vez de labios parecía que tenía "morcillas": "Sabéis que mi labio era como una morcilla que no me pertenecía, pues he estado cinco años con una silicona antigua. Además me pinché varias veces en varios sitios".

Una importante decisión de la que habló en su regreso al programa donde se mostró, como siempre, de lo más sincera y donde habló de la importancia de estar seguro antes de hacerse cualquier retoque: "Hay que tener cuidado, mi experiencia ha sido mala". "Igual te has quitado un complejo pero te has puesto otros que quizás no tenías", como le ha ocurrido a ella. Y es que como ella misma quiso lo más importante antes de retocarse cualquier parte del cuerpo es consultar con un psicólogo…

Desde que compartió esta decisión con sus seguidores, Ylenia ha recibido un sinfín de preguntas sobre qué es lo que se había hecho para quitarse los implantes, cómo lo había hecho, dónde… Por lo que la colaboradora ha decidido compartir un Stories junto a su doctor Soriano para explicar todo el proceso.

Y es que como el doctor relata a través de las redes de Ylenia, ella llevaba "metacril que le había formado un granuloma y nódulos en los labios".

Pero, ¿cómo fue el proceso? Según cuenta el experto le abrieron los labios y le extirparon todos estos implantes con láser y volvieron a cerrar con unos puntos para sellarlo de nuevo. Ylenia, además, reconoce que no ha perdido nada de sensibilidad, una pregunta que le hacían mucho sus seguidores.

Un cambio con el que se ha mostrado muy feliz.

