¿CÓMO SERÁ SU LOOK ESTE AÑO?

Cristina Pedroche no deja de dar pistas sobre su vestido para las Campanadas de Antena 3 de este año junto a Alberto Chicote. Ya dijo que no podría llevar sujetador, y este año, que se está haciendo más pruebas que nunca, lo tiene claro: "O triunfo o me hundo".