Después de terminar con una relación que ha navegado a la deriva durante más de diez años con Miley Cyrus, Liam Hemswoth parece tener nuevas pretensiones sentimentales. Liam ha vuelto a recuperar la ilusión con la promesa australiana, Maddison Brown, y parece que ahora el hermano de Chris Hemsworth quiere tener relaciones más discretas y que se hable lo mínimo de ellas.

Tras darse a conocer a través de su papel como Kirby Anders en la serie 'Dinastía', ambos actores se mostraban muy acaramelados paseando por las calles neoyorkinas. Y tras varios rumores y a la espera de una declaración oficial por parte de los protagonistas, ha sido Maddison Brown quien ha roto su silencio. Eso sí, ha dicho más bien poco...

"No responderé esa pregunta. Mi regla es no hablar sobre mi vida personal", afirmaba la actriz en una entrevista ofrecida al Australia's Daily Telegraph: "Pero de nuevo, puedo entenderlo desde un punto de vista objetivo, porque la gente está interesada y, de nuevo, no está en la realidad de mi día a día. Lo entiendo, es la naturaleza humana, todos quieren chismear. Realmente no me molesta mucho y no le presto atención".

Maddison parece tenerlo claro, tras sus dos meses de noviazgo con el actor quieren mantener su vida privada al margen de la prensa.

