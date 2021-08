La vida en caravana que llevan Rodolfo Sancho, Xenia Tostado y su hija en Fuerteventura

Rodolfo Sancho y Xenia Tostado están viviendo una vida de lo más hippie y aventurera. La actriz ha estado compartiendo con sus seguidores la vida en la que se ven envueltos junto a su hija, Jimena. Aunque hace unos meses terminaba el rodaje en la serie de atraplayer, 'La cocinera de Castamar', la actriz ha querido seguir 'rodando', pero esta vez desde las ruedas de una caravana.

A pesar de que ambos tienen una casa en Fuerteventura, durante largas temporadas se van a disfrutar de la isla con una autocaravana, y así lo ha querido mostrar la actriz en su perfil de Instagram. Ambos llevan más de 16 años juntos y parece que se entienden a la perfección, ya que los actores han decidido cambiar por completo su estilo de vida, disfrutando mucho más de la naturaleza.

Aunque su hija es aún pequeña, pues solo tiene seis años, ha querido dejar claro que: "Me encanta ver cómo disfruta de la conexión con la vida, y cuando ella se cansa o necesita otra cosa, lo tenemos en cuenta. Hay momentos para todo y nada es idílico", contestaba a una de las preguntas sobre cómo lleva su hija este estilo de vida.

Xenia también ha compartido en su Instagram Stories a qué se debe su pasión por las autocaravanas. "Desde recién nacida en tienda de campaña primero… Muchos años de acampada libre y recuerdos alrededor del fuego con personas que conocíamos en los viajes. Más tarde mis padres compraron una caravana y durante muchos años la disfrutamos con ellos mi hermano y yo. Creo que ellos no entienden del todo cuánto nos dieron con esos veranos y experiencias", contestaba en la pregunta de unos de sus seguidores.

Xenia Tostado | Instagram Stories Xenia Tostado

Después de una ronda de preguntas donde ha confirmado que están muy felices a pesar de ser una pequeña isla. "Ahora si! Me meto en mi cueva… os he leído, aunque no pueda responder a tod@s", se despedía después de abrirse un poco más con sus seguidores.